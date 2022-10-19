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2022-10-19
У Севастополі вранці пролунали вибухи
Окупаційна адміністрація заявила про збитий безпілотник, інформує
Окупаційна адміністрація Криму у середу вранці, 19 жовтня, заявила про збиття безпілотника у районі аеродрому Бельбек на північ від Севастополя.
«У Севастополі знову відпрацювала система ППО у районі Північної сторони. За попередніми даними, збили безпілотник у районі аеродрому Бельбек», – повідомив так званий губернатор міста Михайло Развожаєв.
Згодом він додав, що уламки безпілотника впали на житловий будинок у садовому товаристві, але «невелике загорання вдалося оперативно загасити».
Ірина Знась, ZN.ua