У Севастополі вранці пролунали вибухи

Окупаційна адміністрація заявила про збитий безпілотник, інформує ZN.ua.

У Севастополі вранці пролунали вибухи

Окупаційна адміністрація Криму у середу вранці, 19 жовтня, заявила про збиття безпілотника у районі аеродрому Бельбек на північ від Севастополя.

«У Севастополі знову відпрацювала система ППО у районі Північної сторони. За попередніми даними, збили безпілотник у районі аеродрому Бельбек», – повідомив так званий губернатор міста Михайло Развожаєв.

Згодом він додав, що уламки безпілотника впали на житловий будинок у садовому товаристві, але «невелике загорання вдалося оперативно загасити».


Ірина Знась, ZN.ua





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