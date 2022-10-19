У Севастополі вранці пролунали вибухи

Окупаційна адміністрація Криму у середу вранці, 19 жовтня, заявила про збиття безпілотника у районі аеродрому Бельбек на північ від Севастополя.

«У Севастополі знову відпрацювала система ППО у районі Північної сторони. За попередніми даними, збили безпілотник у районі аеродрому Бельбек», – повідомив так званий губернатор міста Михайло Развожаєв.

Згодом він додав, що уламки безпілотника впали на житловий будинок у садовому товаристві, але «невелике загорання вдалося оперативно загасити».