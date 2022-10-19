У Німеччині розповіли, яку військову допомогу планують надати Україні до кінця року

Німеччина збирається до кінця 2022 року передати Україні значний обсяг додаткової військової допомоги, обіцяної раніше. Зокрема, йдеться про броньовану техніку, озброєння та засоби для боротьби з дронами. Про це розповіла міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт на Берлінському зовнішньополітичному форумі, пише Укрінформ .

«Цього року будуть передані броньовані евакуаційні машини, броньовані машини Dingo, мостоукладні танки, додаткові гаубиці Panzerhaubitze 2000, додаткові РСЗВ, антидронні системи. Ми надамо підтримку в питанні розмінування. Одним словом – величезний пакет, який на підході», – заявила вона.

За словами міністерки, Німеччина також готує «зимовий пакет» для нашої держави. Він, зокрема, включатиме генератори.

З оновлень на сайті уряду ФРН стало відомо, що протягом останнього тижня ЗСУ отримали від країни ще п’ять броньованих ремонтно-евакуаційних машин, сім важких і середніх понтонних систем, 167 тисяч патронів для стрілецької зброї та зимовий одяг і спорядження – 100 наметів, 183 генератори, 116 тисяч теплих курток, 80 тисяч пар штанів і 240 тисяч шапок.

До планів поставок для України додали п'ять броньованих інженерних машин, 35 вантажівок і чотири тисячі спальних мішків.