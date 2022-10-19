Зеленський звільнив посла України в Казахстані

Український президент Володимир Зеленський звільнив посла України у Казахстані Петра Врублевського. Про це свідчить указ президента №723/2022, опублікований на сайті глави держави.

«Звільнити Врублевського Петра Юрійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Казахстан», - йдеться в указі.

В інтерв'ю казахстанському блогеру Діасу Кузаїрову від 21 серпня український посол говорив про вбивство російських окупантів.

«Намагаємося вбити їх більше. Що більше ми вб'ємо росіян зараз, то менше доведеться вбивати нашим дітям», - сказав Врублевський.