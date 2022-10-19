Новостей.COM ⇒
2022-10-19
Зеленський звільнив посла України в Казахстані
Під час одного з інтерв’ю український посол говорив про вбивство російських окупантів, інформує
© Посольство України в Казахстані/facebook
Український президент Володимир Зеленський звільнив посла України у Казахстані Петра Врублевського. Про це свідчить
«Звільнити Врублевського Петра Юрійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Казахстан», - йдеться в указі.
В інтерв'ю казахстанському блогеру Діасу Кузаїрову від 21 серпня український посол говорив про вбивство російських окупантів.
«Намагаємося вбити їх більше. Що більше ми вб'ємо росіян зараз, то менше доведеться вбивати нашим дітям», - сказав Врублевський.
Анастасія Гурін, ZN.ua