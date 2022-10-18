ЗСУ знищили три склади з боєприпасами та ліквідували 20 окупантів на півдні

На херсонському напрямку українські військові у вівторок, 18 жовтня, знищили три склади боєприпасів окупантів, інформує Оперативне командування "Південь" у Facebook.

"Артилеристи та ракетники Сил оборони протягом ночі всього виконали близько сотні вогневих завдань та зменшили вороже військо на 2?0 рашистів, а також відмінусували реактивну систему залпового вогню "Град", броньовану машину, буксировану гаубицю 122 калібру та знищили три склади з боєприпасами. Решта втрат ворога дорозвідуються", - йдеться в повідомленні.