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2022-10-18
ЗСУ знищили три склади з боєприпасами та ліквідували 20 окупантів на півдні
Втрати ворога дорозвідуються.
© Facebook/Генштаб ЗСУ
На херсонському напрямку українські військові у вівторок, 18 жовтня, знищили три склади боєприпасів окупантів, інформує Оперативне командування "Південь" у
"Артилеристи та ракетники Сил оборони протягом ночі всього виконали близько сотні вогневих завдань та зменшили вороже військо на 2?0 рашистів, а також відмінусували реактивну систему залпового вогню "Град", броньовану машину, буксировану гаубицю 122 калібру та знищили три склади з боєприпасами. Решта втрат ворога дорозвідуються", - йдеться в повідомленні.
Анна Конюченко, ZN.ua