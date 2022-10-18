Bloomberg: Китайські економісти назвали ціну війни Путіна проти України для Росії

Експерти із Шанхаю попереджають, що вторгнення залишить глибокі шрами на російській економіці, інформує ZN.ua.

Bloomberg: Китайські економісти назвали ціну війни Путіна проти України для Росії

Росію чекає різкий і тривалий спад реальних доходів. Тому що санкції, які були введені після того, як Владімір Путін наказав почати вторгнення в Україну, залишають глибокі шрами на російській економіці.

Такого висновку дійшли дослідники Сяї Ду і Цзи Вон з Шанхайського університету фінансів і економіки. Своє дослідження вони опублікували в журналі Economics Letters. Вони зауважили, що розрив торговельних зв’язків і втрата доступу до міжнародного виробництва може скоротити реальні доходи на 12%, а також призвести до «постійного падіння ВВП» в Росії.

«Ця втрата добробуту здебільшого пов'язані з втратою доступу до іноземних готових товарів і проміжних продуктів», - цитує китайських економістів Bloomberg.

Видання пише, що це одна з найбільш негативних оцінок наслідків війни, яку розв’язав Путін проти України. Китайські економісти змоделювали вплив ізоляції Росії від всіх економік світу крім Китаю, який залишається найбільшим торговельним партнером для неї. Попри те, що Пекін не приєднався до санкцій, ризик потрапити під вплив вторинних санкцій може все ж обмежити його ділові зв’язки з Москвою.


Лесь Димань, ZN.ua





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