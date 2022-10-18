ЗСУ знищили ангар із технікою окупантів, відео: росіяни відчайдушно намагалися врятувати

ЗСУ знищили ангар із технікою окупантів, відео: росіяни відчайдушно намагалися врятувати

Українські бійці на одному з напрямків ведення бойових дій знищили техніку окупантів.

Відповідне відео оприлюднив канал "СтратКом" в Telegram.

Після удару по ангару із російською технікою, окупанти кинулися з відрами із водою гасити танки, які спалахнули.

"Знищення ворожої техніки і споглядання, як к*цапи намагаються загасити пожежу", - йдеться у дописі до відео.

Увага, на відео може бути присутня ненормативна лексика!


Алексей Ионов, politeka.net





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