За 8 днів Росія зруйнувала 30% українських електростанцій — Зеленський

Армія РФ з 10 жовтня посилено атакує енергосистему України. За цей час 30% українських електростанцій було зруйновано. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у твітері.

Фото: epravda.com.ua

За його словами, це спричинило масові відключення електроенергії по всій країні.

«Ще один вид російських терористичних атак спрямований на українську енергетику та критичну інфраструктуру. Для переговорів з режимом Путіна не залишилося місця», — підкреслив Зеленський.

Another kind of Russian terrorist attacks: targeting ?? energy & critical infrastructure. Since Oct 10, 30% of Ukraine’s power stations have been destroyed, causing massive blackouts across the country. No space left for negotiations with Putin's regime. @United24media pic.twitter.com/LN4A2GYgCK