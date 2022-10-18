За 8 днів Росія зруйнувала 30% українських електростанцій — Зеленський

Армія РФ з 10 жовтня посилено атакує енергосистему України. За цей час 30% українських електростанцій було зруйновано. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у твітері.

За 8 днів Росія зруйнувала 30% українських електростанцій — Зеленський
Фото: epravda.com.ua

За його словами, це спричинило масові відключення електроенергії по всій країні.

«Ще один вид російських терористичних атак спрямований на українську енергетику та критичну інфраструктуру. Для переговорів з режимом Путіна не залишилося місця», — підкреслив Зеленський.

Another kind of Russian terrorist attacks: targeting ?? energy & critical infrastructure. Since Oct 10, 30% of Ukraine’s power stations have been destroyed, causing massive blackouts across the country. No space left for negotiations with Putin's regime. @United24media pic.twitter.com/LN4A2GYgCK

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 18, 2022

Ракетний обстріл

18 жовтня два об'єкти критичної інфраструктури пошкоджені в Києві в результаті ракетних обстрілів, на лівому березі частково обмежене електро- та водопостачання.

Крім того, як повідомили в ОП, зранку 18 жовтня російські ракети також пошкодили енергоінфраструктуру у Житомирі та Дніпрі.

17 жовтня росіяни обстріляли енергетичне підприємство ДТЕК Енерго.

11 жовтня окупанти двічі обстріляли Ладижинську ТЕС у Вінницькій області

10 жовтня російські війська завдали ракетного удару по енергетичній інфраструктурі в Житомирській області, та по об‘єктах критичної інфраструктури в Івано-Франківській області.





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