У Києві під час обстрілів ТЕС загинуло двоє людей: фото ліквідації наслідків

Вранці у вівторок, 18 жовтня, російські окупанти завдали ударів по енергооб'єктах у Києві та передмісті, а також інших регіонах України. Під час обстрілу столичної ТЕС загинуло двоє людей.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці ДСНС України, інформує Апостроф.

"За попередньою інформацією відомо про двох загиблих та одного травмованого, якому допомогу надали на місці. Пожежники ліквідували два осередки пожеж", - йдеться в повідомленні.

123 рятувальники продовжують розбирати завали та шукати людей, які можуть перебувати під ними. На місці працює 30 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.


Олена Руденко, Апостроф





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