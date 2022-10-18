У Києві під час обстрілів ТЕС загинуло двоє людей: фото ліквідації наслідків

Вранці у вівторок, 18 жовтня, російські окупанти завдали ударів по енергооб'єктах у Києві та передмісті, а також інших регіонах України. Під час обстрілу столичної ТЕС загинуло двоє людей.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці ДСНС України, інформує Апостроф .

"За попередньою інформацією відомо про двох загиблих та одного травмованого, якому допомогу надали на місці. Пожежники ліквідували два осередки пожеж", - йдеться в повідомленні.

123 рятувальники продовжують розбирати завали та шукати людей, які можуть перебувати під ними. На місці працює 30 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.