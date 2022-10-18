Україна просить Ізраїль терміново поставити системи ППО

Україна сьогодні направить Ізраїлю офіційну ноту із проханням поставити системи протиповітряної оборони, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Україна надішле уряду Ізраїлю ноту з проханням невідкладно надати системи ППО та започаткувати якісну співпрацю щодо отримання Україною відповідних технологій», - сказав Кулеба під час онлайн-брифінгу.

Ізраїль офіційно не постачає військову допомогу Україні (хоча ізраїльські ЗМІ повідомляють, що неофіційно така допомога передається – ред.) та дистанціюється від підтримки нашої боротьби з російською агресією.

Змінити ізраїльський «нейтралітет» має активізація російсько-іранського співробітництва, вважає посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук. Зокрема, РФ планує закупити в Ірану більш смертоносні дрони-камікадзе та балістичні ракети середньої дальності .

«Які ще потрібні переконання, доводи, аргументи аби змусити владу Ізраїлю прийняти логічне рішення щодо більш активної протидії сформованому «російсько-іранському альянсу» шляхом надання Києву релевантного озброєння?» , – запитується Євген Корнійчук.