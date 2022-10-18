ЄС запровадив нові санкції проти Ірану
У понеділок, 17 жовтня були запроваджені санкції проти винних у серйозних порушеннях прав людини в Ірані. Під обмеження потрапили 11 фізичних та 4 юридичні особи. Про це повідомляє
«Сьогодні Рада додала одинадцять фізичних та чотири юридичні особи до списку осіб, які підпадають під обмежувальні заходи в контексті існуючого режиму санкцій щодо прав людини щодо Ірану. Це пов'язано з їхньою роллю у смерті Махси Аміні та насильницькою реакцією на нещодавні демонстрації в Ірані», — йдеться у повідомленні.
Обмеження були запроваджені відносно поліції моралі Ірану та двох її ключових постатей Мохаммада Ростамі та Хаджахмада Мірзаї.
Крім того, ЄС включив до списку Іссу Зарепура, міністра інформаційно-комунікаційних технологій Ірану, за його відповідальність у відключенні інтернету. Санкції включають заборону на поїздки та заморожування активів.
«Європейський Союз та його держави-члени засуджують широкомасштабне та непропорційне застосування сили проти мирних демонстрантів», — додали наостанок.
Нагадаємо
Раніше ЄС пригрозив Ірану жорсткими санкціями за участь у війні проти України.
США також ввели санкції проти Міністерства розвідки та безпеки Ірану. Також до списку санкцій потрапив глава відомства Ісмаїл Хатіб.