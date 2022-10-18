Чи можлива додаткова мобілізація в Україні: думка експерта

Мобілізувати можуть тих, хто має бойовий досвід.

Чи можлива додаткова мобілізація в Україні: думка експерта
© Сухопутні війська ЗСУ/Facebook

Через військову агресію РФ в Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Мобілізації підлягають військовозобов’язані чоловіки від 18 до 60 років.

В Україні реалізується план мобілізації та немає потреби в додаткових заходах через мобілізацію у РФ. Про це голова Українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан розповів під час інтерв’ю каналу Новини. Live.

Кузан зазначив, що українське керівництво має чіткий план мобілізації, який почали реалізовувати від самого початку російського вторгнення в Україну. За його словами, саме тому немає особливого сенсу розробляти або вводити щось додатково.

«Режим поповнення резервів продовжує працювати в регулярному режимі і не припиняється восьмий місяць протистояння», – пояснив він.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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