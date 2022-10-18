Чи можлива додаткова мобілізація в Україні: думка експерта
Мобілізувати можуть тих, хто має бойовий досвід.
Через військову агресію РФ в Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Мобілізації підлягають військовозобов’язані чоловіки від 18 до 60 років.
В Україні реалізується план мобілізації та немає потреби в додаткових заходах через мобілізацію у РФ. Про це голова Українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан
Кузан зазначив, що українське керівництво має чіткий план мобілізації, який почали реалізовувати від самого початку російського вторгнення в Україну. За його словами, саме тому немає особливого сенсу розробляти або вводити щось додатково.
«Режим поповнення резервів продовжує працювати в регулярному режимі і не припиняється восьмий місяць протистояння», – пояснив він.