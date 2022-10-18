У Києві через обстріл перебої зі світлом, водою та роботою транспорту: всі подробиці
Протягом ранку 18 жовтня російські окупанти завдали ударів по енергооб'єктах у Києві та передмісті, Житомирі, Дніпрі, Харкові. У Києві виникли перебої зі світлом, водою та роботою транспорту.
Як повідомили у ДТЕК Київські електромережі, енергетики роблять все необхідне, щоб відновити електропостачання після руйнування об'єкта критичної інфраструктури у Києві, інформує
Зокрема, 18 жовтня росіяни пошкодили критичний об'єкт інфраструктури в Деснянському районі. В результаті виникли перебої в електропостачанні житлового масиву Троєщина та водоканалу, що забезпечує водопостачання Лівого берега столиці.
У соцмережах також пишуть, що проблеми зі світлом та водою спостерігаються також у сусідньому з Троєщиною районі – Лісовому масиві.
Крім того, через відсутність напруги на Троєщині змінено рух низки трамвайних та тролейбусних маршрутів, повідомили у КМДА.
- трамваї №28Д курсують: ст. м. "Позняки" – бул. Перова
- трамваї №№ 28, 35 курсують маршрутом трамваїв № 22а
- тролейбуси №№ 29Д, 30, 31, 47 курсують до зупинки ст. Романа Шухевича
- тролейбус №50: ст. м. "Либідська" – пл. Дарницька
Telegram-канал INSIDER KYIV опублікував відео задимлення, яке виникло на місці прильоту.
Фото наслідків опубліковано також у Twitter Ukraine News UP.
Telegram-канал "Київ Головне" показав відео черг за водою на Лівому березі Києва. У квартирах немає ані світла, ані води.