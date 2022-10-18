У Києві через обстріл перебої зі світлом, водою та роботою транспорту: всі подробиці

Протягом ранку 18 жовтня російські окупанти завдали ударів по енергооб'єктах у Києві та передмісті, Житомирі, Дніпрі, Харкові. У Києві виникли перебої зі світлом, водою та роботою транспорту.

Як повідомили у ДТЕК Київські електромережі, енергетики роблять все необхідне, щоб відновити електропостачання після руйнування об'єкта критичної інфраструктури у Києві, інформує Апостроф.

Зокрема, 18 жовтня росіяни пошкодили критичний об'єкт інфраструктури в Деснянському районі. В результаті виникли перебої в електропостачанні житлового масиву Троєщина та водоканалу, що забезпечує водопостачання Лівого берега столиці.

У соцмережах також пишуть, що проблеми зі світлом та водою спостерігаються також у сусідньому з Троєщиною районі – Лісовому масиві.

Крім того, через відсутність напруги на Троєщині змінено рух низки трамвайних та тролейбусних маршрутів, повідомили у КМДА.

  • трамваї №28Д курсують: ст. м. "Позняки" – бул. Перова
  • трамваї №№ 28, 35 курсують маршрутом трамваїв № 22а
  • тролейбуси №№ 29Д, 30, 31, 47 курсують до зупинки ст. Романа Шухевича
  • тролейбус №50: ст. м. "Либідська" – пл. Дарницька

Telegram-канал INSIDER KYIV опублікував відео задимлення, яке виникло на місці прильоту.


Фото наслідків опубліковано також у Twitter Ukraine News UP.

Telegram-канал "Київ Головне" показав відео черг за водою на Лівому березі Києва. У квартирах немає ані світла, ані води.



Олена Руденко, Апостроф





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