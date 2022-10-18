Війна повинна закінчитися до літа — Буданов

Він також пообіцяв значні перемоги ЗСУ на фронті до зими, інформує ZN.ua.

Війна повинна закінчитися до літа — Буданов
© Олександр Медведєв/НВ

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що війна повинна закінчитися до наступного літа. Про це він сказав під час інтерв'ю "Обозревателю".

"У кінці весни це все має закінчитись. До літа все має завершитися", - зазначив Буданов, додаючи, що спершу Україна вийде на кордони 1991 року.

Після цього, на думку очільника ГУР МО, почнуться серйозні політичні процеси - від Росії від'єднаються певні регіони.

"Москва виплачуватиме репарації нам, це все їх чекає, це призведе до зміщення певного економічного центру РФ на нашу територію… тобто там багато дуже кроків", - зауважив Буданов.

Він також додав, що до зими повинні ще відбутися значні відвоювання наших територій українськими воїнами.

"До кінця року ми ще просунемось вперед значно, це будуть значущі перемоги, ви скоро це побачите, - зауважив Буданов. - Ну, я сподіваюся, що це може бути Херсон".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
В окупованому Рубіжному кадирівці виселяють цивільних з їхніх помешкань, щоб оселитись замість них – ГенштабВ окупованому Рубіжному кадирівці виселяють цивільних з їхніх помешкань, щоб оселитись замість них – Генштаб
У Німеччині взялися за росіянку, яка закликала бомбити українців: "Місцева поліція поінформувала..."У Німеччині взялися за росіянку, яка закликала бомбити українців: "Місцева поліція поінформувала..."
Лія Ахеджакова – росіянам: "Сподіваюся, всі зрозуміли, що відбувається і до чого все йде?"Лія Ахеджакова – росіянам: "Сподіваюся, всі зрозуміли, що відбувається і до чого все йде?"
Саудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу та допоможе з обміном полоненимиСаудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу та допоможе з обміном полоненими
Гроссі привіз до України “відповідь” Путіна щодо створення захисної зони навколо ЗАЕСГроссі привіз до України “відповідь” Путіна щодо створення захисної зони навколо ЗАЕС
Блок рекламы


Похожие новости
"Для початку – вийдемо на кордони 1991 року": Буданов заінтригував заявою про завершення війни"Для початку – вийдемо на кордони 1991 року": Буданов заінтригував заявою про завершення війни
"Продовжують брехати": що приховують про катастрофу російського літака у житловому кварталі, нові фото з місця"Продовжують брехати": що приховують про катастрофу російського літака у житловому кварталі, нові фото з місця
RAND: Чи без Путіна закінчиться війна проти України?RAND: Чи без Путіна закінчиться війна проти України?
Війна для Росії вийшла на стадію стратегічного цугцвангу – ДаніловВійна для Росії вийшла на стадію стратегічного цугцвангу – Данілов
Демілітаризація Росії в ділі: скільки високоточних ракет залишилося у РФ на даний момент - інфографікаДемілітаризація Росії в ділі: скільки високоточних ракет залишилося у РФ на даний момент - інфографіка
WP: В Україні триває війна на психологічне виснаженняWP: В Україні триває війна на психологічне виснаження
Мінус 5 складів РФ під Херсоном та Миколаєвом: хроніка демілітаризації від БратчукаМінус 5 складів РФ під Херсоном та Миколаєвом: хроніка демілітаризації від Братчука
СБУ підозрює, що знищити літак «Мрія» росіянам допоміг хтось із ДП «Антонов»СБУ підозрює, що знищити літак «Мрія» росіянам допоміг хтось із ДП «Антонов»
«Ми почали входити в революційну ситуацію»: російська еліта думає про повалення Путіна – Washington Post«Ми почали входити в революційну ситуацію»: російська еліта думає про повалення Путіна – Washington Post
"Висловлюємо співчуття": стали відомі обставини катастрофи українського літака"Висловлюємо співчуття": стали відомі обставини катастрофи українського літака
Последние новости
Подгружаем последние новости