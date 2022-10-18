Нічний удар по центру Миколаєва: з'явилися фото та відео руйнувань

Вночі 18 жовтня російське окупаційне військо обстріляло Миколаїв ракетами С-300: російські окупанти-терористи влучили в житловий будинок, міський сквер і квітковий ринок, інформує Апостроф .

Про це написав президент України Володимир Зеленський.

Росіяни своїм терористичним ракетним ударом повністю зруйнували житловий будинок у Миколаєві, а також пошкодили прилеглі будинки - там вибиті вікна й пошкоджені фасади. Унаслідок обстрілу загинув 56-річний чоловік. Рятувальники врятували з-під завалів собаку.

Також російські окупанти влучили ракетою в міський сквер, де вибухом зруйнувався квітковий ринок, а на місці влучання утворилася глибока вирва. Вибухова хвиля пошкодила десятки павільйонів, магазини, кафе, інші заклади, у будинках поруч вибиті вікна.

"Вони продовжують робити те, що вміють найкраще, – тероризувати і вбивати мирних людей. У Миколаєві ракетами C-300 ворог зруйнував житловий будинок. Загинула людина. Також був удар по квітковому ринку, каштановому скверу. Цікаво, з чим на цих абсолютно мирних об’єктах боролися російські терористи? Держава-терорист нічого не змінить для себе ось отакими діями. Лише підтвердить свою руйнівну і вбивчу суть, за що неодмінно відповідатиме", - наголосив Зеленський.