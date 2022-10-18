"Для початку – вийдемо на кордони 1991 року": Буданов заінтригував заявою про завершення війни

Програш Росії – неминучий, його вже не можна зупинити, і він призведе до її руйнації.

Про це заявив Керівник головного управління розвідки МО генерал-майор Кирило Буданов, передає Obozrevatel.

"У кінці весни це все має закінчитись. До літа все має завершитися. Для початку – вийдемо на кордони 1991-року.

Після завершення війни почнеться дуже серйозний політичний процес, пов’язаний зі змінами в нинішній РФ : від Росії від’єднаються певні регіони... Москва виплачуватиме репарації нам, це все їх чекає, це призведе до зміщення певного економічного центру РФ на нашу територію… тобто там багато дуже кроків.

Кавказькі, я вважаю, від’єднаються першими, це будуть не тільки кавказці.

Та там багато територіальних проблем, "Російська Федерація" – це ж одна назва від федеративності.

Це надто велика територія, яка досить тривалий термін існує, незрозуміло як, в цих кордонах. Вона трималася виключно на вірі в потужність режиму. Як тільки режим обвалиться, все це посипиться", - стверджує Буданов.