"Для початку – вийдемо на кордони 1991 року": Буданов заінтригував заявою про завершення війни

Кирило Буданов

Програш Росії – неминучий, його вже не можна зупинити, і він призведе до її руйнації.

Про це заявив Керівник головного управління розвідки МО генерал-майор Кирило Буданов, передає Obozrevatel.

"У кінці весни це все має закінчитись. До літа все має завершитися. Для початку – вийдемо на кордони 1991-року.

Після завершення війни почнеться дуже серйозний політичний процес, пов’язаний зі змінами в нинішній РФ: від Росії від’єднаються певні регіони... Москва виплачуватиме репарації нам, це все їх чекає, це призведе до зміщення певного економічного центру РФ на нашу територію… тобто там багато дуже кроків.

ЗСУ, контрнаступ, прапор

Кавказькі, я вважаю, від’єднаються першими, це будуть не тільки кавказці.

Та там багато територіальних проблем, "Російська Федерація" – це ж одна назва від федеративності.

Це надто велика територія, яка досить тривалий термін існує, незрозуміло як, в цих кордонах. Вона трималася виключно на вірі в потужність режиму. Як тільки режим обвалиться, все це посипиться", - стверджує Буданов.

Кирило Буданов


Алексей Ионов, politeka.net





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