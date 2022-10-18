У Пентагоні відреагували на ракетний терор Росії: "Це не працює"

А у випадку з українцями росіяни досягають взагалі протилежного результату, додали там, інформує ZN.ua.

У Пентагоні відреагували на ракетний терор Росії:
© stripes.com

У Пентагоні відреагували на те, що Росія з допомогою ракет та дронів обстрілює цивільних українців та критичну інфраструктуру. Там переконані, що це для того, аби вселити в наших громадян жах та паніку, але історично вже доведено, що це не працює. Про це сказав неназваний чиновник Пентагону під час останнього брифінгу.

Він зауважив, що цілі, по яких б'є РФ, не мають жодної військової цінності. Та росіяни це роблять для поширення паніки серед громадян, сподіваючись, що це зменшить рішучість нашого народу.

"Якщо ви озирнетеся назад в історію і подивитеся на повітряні кампанії, якими намагалися завдати удару по психології та придушити людей, то це не працює. І якщо вже на те пішло, ви бачили, що у випадку з українцями це привело до збільшення їхнього результату", – сказав чиновник Пентагону, додаючи, що такі дії РФ - чергові воєнні злочини.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
В окупованому Рубіжному кадирівці виселяють цивільних з їхніх помешкань, щоб оселитись замість них – ГенштабВ окупованому Рубіжному кадирівці виселяють цивільних з їхніх помешкань, щоб оселитись замість них – Генштаб
У Німеччині взялися за росіянку, яка закликала бомбити українців: "Місцева поліція поінформувала..."У Німеччині взялися за росіянку, яка закликала бомбити українців: "Місцева поліція поінформувала..."
Лія Ахеджакова – росіянам: "Сподіваюся, всі зрозуміли, що відбувається і до чого все йде?"Лія Ахеджакова – росіянам: "Сподіваюся, всі зрозуміли, що відбувається і до чого все йде?"
Саудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу та допоможе з обміном полоненимиСаудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу та допоможе з обміном полоненими
Гроссі привіз до України “відповідь” Путіна щодо створення захисної зони навколо ЗАЕСГроссі привіз до України “відповідь” Путіна щодо створення захисної зони навколо ЗАЕС
Блок рекламы


Похожие новости
Bloomberg: Китайські економісти назвали ціну війни Путіна проти України для РосіїBloomberg: Китайські економісти назвали ціну війни Путіна проти України для Росії
США готують санкції проти Ірану та третіх сторін за постачання дронів РосіїСША готують санкції проти Ірану та третіх сторін за постачання дронів Росії
Європарламент голосуватиме за визнання Росії спонсором тероризмуЄвропарламент голосуватиме за визнання Росії спонсором тероризму
Ракетний удар РФ по Сумщині: зросла кількість загиблих і пораненихРакетний удар РФ по Сумщині: зросла кількість загиблих і поранених
Політолог про атаку дронами: «Одні терористи з Близького Сходу підтримують зброєю інших - з Азії»Політолог про атаку дронами: «Одні терористи з Близького Сходу підтримують зброєю інших - з Азії»
Росія намагається терором прикрити свої військові поразки – ЗеленськийРосія намагається терором прикрити свої військові поразки – Зеленський
Може долетіти до Москви: в Україні анонсували свою відповідь Росії на атаку іранськими дронамиМоже долетіти до Москви: в Україні анонсували свою відповідь Росії на атаку іранськими дронами
Bloomberg: Зброя Росії досі гостро залежить від деталей з Заходу, імпортозаміщення провалилосяBloomberg: Зброя Росії досі гостро залежить від деталей з Заходу, імпортозаміщення провалилося
Ракетний удар по Сумській області: під завалами є загиблі та пораненіРакетний удар по Сумській області: під завалами є загиблі та поранені
Росії потрібна територія України без мешканців - Кличко про атаку на столицю дронамиРосії потрібна територія України без мешканців - Кличко про атаку на столицю дронами
Последние новости
Подгружаем последние новости