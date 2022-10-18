У Пентагоні відреагували на ракетний терор Росії: "Це не працює"

У Пентагоні відреагували на те, що Росія з допомогою ракет та дронів обстрілює цивільних українців та критичну інфраструктуру. Там переконані, що це для того, аби вселити в наших громадян жах та паніку, але історично вже доведено, що це не працює. Про це сказав неназваний чиновник Пентагону під час останнього брифінгу.

Він зауважив, що цілі, по яких б'є РФ , не мають жодної військової цінності. Та росіяни це роблять для поширення паніки серед громадян, сподіваючись, що це зменшить рішучість нашого народу.