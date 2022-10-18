До Греції прямує перша партія німецьких БМП Marder, які замінять радянську техніку для України

Перша партія бойових машин піхоти Marder направляється до Греції, щоб ними можна було замінити радянські БМП-1, які у свою чергу мають передати Україні. Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Euractiv .

Як повідомляє джерело, 16 жовтня з Німеччини були відправлені перші шість «Мардерів» із сорока запланованих. До 21 жовтня Бундестаг має передати ще чотирнадцять машин. Зі свого боку греки повинні надіслати нам сорок БМП-1.

За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, передача Україні радянської техніки зумовлена тим, що військові вже знайомі з керуванням такої техніки, у той час, як управління новими БМП потребують додаткового навчання. У будь-якому разі отримання українськими збройними силами батальйонного комплекту техніки, навіть і застарілої, допоможе підтримці боєздатності.