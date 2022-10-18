До Греції прямує перша партія німецьких БМП Marder, які замінять радянську техніку для України

Наразі Німеччина поставила Греції шість з сорока одиниць, інформує ZN.ua.

До Греції прямує перша партія німецьких БМП Marder, які замінять радянську техніку для України

Перша партія бойових машин піхоти Marder направляється до Греції, щоб ними можна було замінити радянські БМП-1, які у свою чергу мають передати Україні. Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Euractiv.

Як повідомляє джерело, 16 жовтня з Німеччини були відправлені перші шість «Мардерів» із сорока запланованих. До 21 жовтня Бундестаг має передати ще чотирнадцять машин. Зі свого боку греки повинні надіслати нам сорок БМП-1.

За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, передача Україні радянської техніки зумовлена тим, що військові вже знайомі з керуванням такої техніки, у той час, як управління новими БМП потребують додаткового навчання. У будь-якому разі отримання українськими збройними силами батальйонного комплекту техніки, навіть і застарілої, допоможе підтримці боєздатності.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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