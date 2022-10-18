Військовий облік жінок: чи можуть українки виїздити за кордон
Роз’яснення дав адвокат.
В Україні ухвалили закон, яким передбачається введення добровільного військового обліку для жінок. У документі залишили норму про обов’язкове взяття на військовий облік медичних працівників, але на кордоні ніхто не перевіряє освіту жінок. Про це повідомив адвокат Андрій Карпенко,
Фахівець розглядає ситуацію, коли жінка-стоматолог, яка зараз перебуває за кордоном з неповнолітнім сином, планує повертатися в Україну, але не збирається ставати на облік у військкоматі. Її чоловік дізнався у юристів, чим це їй може загрожувати та чи зможе вона, у разі потреби, знову виїхати за межі країни.
Адвокат підкреслив, що українки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком й здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних.
Карпенко зазначив, що на кордоні ніхто не перевіряє освіту жінок.