Військовий облік жінок: чи можуть українки виїздити за кордон

В Україні ухвалили закон, яким передбачається введення добровільного військового обліку для жінок. У документі залишили норму про обов’язкове взяття на військовий облік медичних працівників, але на кордоні ніхто не перевіряє освіту жінок. Про це повідомив адвокат Андрій Карпенко, пише b2bconsult.

Фахівець розглядає ситуацію, коли жінка-стоматолог, яка зараз перебуває за кордоном з неповнолітнім сином, планує повертатися в Україну, але не збирається ставати на облік у військкоматі. Її чоловік дізнався у юристів, чим це їй може загрожувати та чи зможе вона, у разі потреби, знову виїхати за межі країни.

Адвокат підкреслив, що українки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком й здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних.

Карпенко зазначив, що на кордоні ніхто не перевіряє освіту жінок.