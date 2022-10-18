В Україні ліквідували ще понад 500 окупантів: зведення Генштабу ЗСУ

Збройні Сили України продовжують обороняти нашу державу в повномасштабній війні, розпочатій країною-терористом Росією. Українські бійці щодня знищують сотні російських окупантів і десятки одиниць ворожої військової техніки, інформує Апостроф .

Про загальні бойові втрати ворога станом на 18 жовтня повідомили в Генштабі ЗСУ.

Втрати ворога у повномасштабній війні проти України: