В Україні ліквідували ще понад 500 окупантів: зведення Генштабу ЗСУ

Збройні Сили України продовжують обороняти нашу державу в повномасштабній війні, розпочатій країною-терористом Росією. Українські бійці щодня знищують сотні російських окупантів і десятки одиниць ворожої військової техніки, інформує Апостроф.

Про загальні бойові втрати ворога станом на 18 жовтня повідомили в Генштабі ЗСУ.

Втрати ворога у повномасштабній війні проти України:

  • особового складу ? близько 65850 (+530) осіб ліквідовано,
  • танків ? 2548 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ? 5219 (+14) од,
  • артилерійських систем – 1622 (+23) од,
  • РСЗВ – 372 (+6) од,
  • засоби ППО ? 188 (+1) од,
  • літаків – 268 (+0) од,
  • гелікоптерів – 242 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1276 (+35),
  • крилаті ракети ? 318 (+2),
  • кораблі /катери ? 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3985 (+16) од,
  • спеціальна техніка ? 144 (+0).


Ліза Бровко, Апостроф





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