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2022-10-18
В Україні ліквідували ще понад 500 окупантів: зведення Генштабу ЗСУ
Збройні Сили України продовжують обороняти нашу державу в повномасштабній війні, розпочатій країною-терористом Росією. Українські бійці щодня знищують сотні російських окупантів і десятки одиниць ворожої військової техніки, інформує
Про загальні бойові втрати ворога станом на 18 жовтня повідомили в Генштабі ЗСУ.
Втрати ворога у повномасштабній війні проти України:
- особового складу ? близько 65850 (+530) осіб ліквідовано,
- танків ? 2548 (+11) од,
- бойових броньованих машин ? 5219 (+14) од,
- артилерійських систем – 1622 (+23) од,
- РСЗВ – 372 (+6) од,
- засоби ППО ? 188 (+1) од,
- літаків – 268 (+0) од,
- гелікоптерів – 242 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1276 (+35),
- крилаті ракети ? 318 (+2),
- кораблі /катери ? 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3985 (+16) од,
- спеціальна техніка ? 144 (+0).
Ліза Бровко, Апостроф