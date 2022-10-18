У Лимані ексгумували тіла вбитих дітей - наймолодшій був лише рік: фото

У деокупованому Лимані продовжується ексгумація тіл із місць масового захоронення. Поліцейські виявили тіла чотирьох дітей на кладовищі, ще одного хлопчика мати поховала у дворі. Усі діти загинули від осколкових поранень унаслідок російських обстрілів, інформує Апостроф.

Про це повідомили в пресслужбі ГУ Нацполіції в Донецькій області.

Правоохоронці дістали зі стихійних могил дівчаток 2021, 2019 і 2008 років народження, а також хлопчиків з 2011 і 2012 років народження. Двоє найменших загиблих у результаті російських обстрілів - сестри, яким було 1 і 3 роки відповідно.

Зазначається, що після судово-медичної експертизи дітей перепоховають.

"Два тижні тривають слідчі дії в Лимані - на місці найбільшого масового поховання в деокупованій частині Донеччини. Також правоохоронці вилучають тіла з одиночних захоронень у дворах і на городах. Слідчо-оперативні групи працюють безперервно, розшукують і опитують рідних, встановлюють історію всіх загиблих", - написали в пресслужбі.

Станом на 18 жовтня лише в Краматорському районі ексгумували 131 цивільного мешканця (серед яких 67 чоловіків, 56 жінок, 5 дітей, стать 6 осіб не встановлено) й 35 військовослужбовців ЗСУ.


Ліза Бровко, Апостроф





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