Японія допомагатиме Україні з відновленням пошкоджених енергетичних об'єктів

Міністр енергетики України Герман Галущенко у понеділок, 17 жовтня, провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі, інформує пресслужба Міненерго.

Сторони обговорили систематичні атаки, які здійснюються військами РФ на об’єкти української енергетичної інфраструктури та напрямки взаємодії для допомоги у забезпеченні України енергоносіями під час проходження опалювального сезону.

"Окрему увагу на зустрічі було приділено готовності японської сторони допомогти з відновленням пошкоджених або зруйнованих бойовими діями об’єктів критичної інфраструктури України, зокрема, шляхом надання необхідного обладнання та устаткування", – йдеться у повідомленні.