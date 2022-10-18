ПВК Вагнера є проєктом ГРУ та Міноборони РФ — ексучасник формування

Учасник так званої ПВК розповідає про зв'язок угрупування з офіційними структурами Кремля, інформує ZN.ua.

ПВК Вагнера є проєктом ГРУ та Міноборони РФ — ексучасник формування
© СБУ

Незаконне збройне формування так звана ПВК Вагнера розпочиналась як спільний проект ГРУ та Міністерства оборони Росії. Однак з появою в ньому Євгенія Прігожина співпраця розлагодилась, оскільки той посварився з головою Міноборони.

Про це проєкту «Гулагу.нет» розповів колишній учасник ПВК Вагнера Олександр Злодєєв, який був в компанії з моменту її заснування у 2014 році.

Контракт він, як і всі інші учасники, яких набирали виключно за знайомством, укладав на полігоні «Молькіно» в Краснодарському краї, де розташовані частини спецназу ГРУ.

За словами Злодєєва, структура не мала тоді назви ПВК Вагнера, найманці підписували договір з компанією, зареєстрованою в Підмосков'ї.

«Платили готівкою, доки ти перебуваєш на полігоні, платили 60 тисяч рублів, – пояснив він. — Якщо ти у відрядженні, то від 130 до 150 тисяч», — розповів він, додавши, що платили її від ГРУ.

Водночас, екіпірування, озброєння та боєприпаси ПВК отримувала у військових частинах Міноборони РФ, у тому числі на базі десятої окремої бригади спецназу В/Ч 51532. Там же були розташовані їхні штаб, табір та центр бойової підготовки.

«Спочатку було дуже гарне постачання. Таке військове братство було. Командир разом із нами пробіжки робив», — розповідає Злодєєв.

Командиром був Дмитро Уткін, який до того був командиром 700-го окремого загону спецназу 2-ї окремої бригади спецназу ГРУ Міноборони, працював у Moran Security Group, а також брав участь у сирійській експедиції «Слов'янського корпусу» у 2013 році.

ПВК отримала умовну назву за його позивним — Вагнер.

Вже коли Уткін керував своєю ПВК, його помітили на урочистому прийомі в Кремлі на честь Дня героїв Вітчизни. Пізніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков підтвердив, що Уткін був присутній на банкеті серед запрошених від Новгородської області, оскільки він «кавалер орденів Мужності».

Ще один засновник ПВК Вагнера — Андрій Трошев — приїздив у «Молькіно» час від часу. Він керував службою безпеки групи і був пов’язаний з ФСБ. Між ГРУ та ФСБ стосунки були напруженими, за словами Злодєєва, його навіть намагалися завербувати, щоб він був агентом ФСБ у ПВК Вагнера.

Пригожин з'явився пізніше, з його приходом у штабі став помітний «офісний вплив». Також скоротили зарплати, почали підраховувати «бойові» виплати.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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