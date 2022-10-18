Обстріл українських електростанцій, чого насправді добивається Кремль: "Вони не розуміють..."

Путін, кремль, росія, москва

«Ми не відступимося після того, як свої життя на війні віддали сини та доньки України».

На цьому наголосив колишній позафракційний народний депутат України Борислав Береза, коментуючи нову масштабну атаку окупантів на об'єкти енергетичної інфраструктури вранці 18 жовтня.

Нагадаємо, серія вибухів пролунала у Дніпрі, Харкові, Житомирі, Києві та інших містах. Українців попередили про можливі масштабні відключення електрики.

За словами Берези, мета таких атак одна – створити такі дискомфортні умови, за яких український народ попросить миру.

«У Кремлі реально вважають, що відсутність світла та тепла змусять нас забути про масову різанину в Бучі, про бомбардування Харкова, Маріуполя, Миколаєва, Вінниці, Краматорська, Кременчука, Нікополя, Одеси, Білої Церкви, Львова, Ірпеня, Києва та інших міст України. Вони не розуміють, що ми не вибачимо їм Оленівку. Ми не відступимо після того, як свої життя на війні віддали сини та доньки України. Ми пам'ятаємо чиї бомби та кулі забрали життя дітей і хто приніс війну в Україну у 2014 році. І ми хочемо не миру, а Перемогу», - наголосив Береза.

Також політик припустив, що «деменції Путіна» не дають йому зрозуміти головного – такі випробування роблять український народ лише злішим.

ЗСУ, танк, контрнаступ

«Ми ще більше хочемо побачити розгром та загибель нашого ворога, а, значить, ми докладатимемо максимум зусиль для досягнення результату. Ми не проситимемо владу піти на переговори про капітуляцію України, але ми докладемо всіх зусиль для знищення російського Рейху. Карфаген має бути зруйнований. Рашизм має бути знищений. Україна переможе. Я це знаю», - впевнений Береза.


Катерина Петренко, politeka.net





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