Учора ЗСУ ліквідували понад пів тисячі окупантів та збили 35 БПЛА — дані Генштабу

Учора ЗСУ ліквідували 530 російських окупантів. Після цього загальні втрати ворога зросли до 65 850 "двохсотих". Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

Загальні втрати ворога станом на 18 жовтня: