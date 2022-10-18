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2022-10-18
Учора ЗСУ ліквідували понад пів тисячі окупантів та збили 35 БПЛА — дані Генштабу
Російська армія 17 жовтня втратила багато техніки.
© Командування Повітряних сил ЗСУ / Facebook
Учора ЗСУ ліквідували 530 російських окупантів. Після цього загальні втрати ворога зросли до 65 850 "двохсотих". Про це повідомляє
Загальні втрати ворога станом на 18 жовтня:
- танків ? 2548 (+11) од,
- бойових броньованих машин ? 5219 (+14) од,
- артилерійських систем – 1622 (+23) од,
- РСЗВ – 372 (+6) од,
- засоби ППО ? 188 (+1) од,
- літаків – 268 (+0) од,
- гелікоптерів – 242 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1276 (+35),
- крилаті ракети ? 318 (+2),
- кораблі /катери ? 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3985 (+16) од,
- спеціальна техніка ? 144 (+0).
Вікторія Хмілевська, ZN.ua