Учора ЗСУ ліквідували понад пів тисячі окупантів та збили 35 БПЛА — дані Генштабу

Російська армія 17 жовтня втратила багато техніки.

Учора ЗСУ ліквідували понад пів тисячі окупантів та збили 35 БПЛА — дані Генштабу
© Командування Повітряних сил ЗСУ / Facebook

Учора ЗСУ ліквідували 530 російських окупантів. Після цього загальні втрати ворога зросли до 65 850 "двохсотих". Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

Загальні втрати ворога станом на 18 жовтня:

  • танків ? 2548 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ? 5219 (+14) од,
  • артилерійських систем – 1622 (+23) од,
  • РСЗВ – 372 (+6) од,
  • засоби ППО ? 188 (+1) од,
  • літаків – 268 (+0) од,
  • гелікоптерів – 242 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1276 (+35),
  • крилаті ракети ? 318 (+2),
  • кораблі /катери ? 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3985 (+16) од,
  • спеціальна техніка ? 144 (+0).


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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