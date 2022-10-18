Окупанти знову викрали працівників Запорізької АЕС

Наразі про їхнє місцеперебування та стан нічого не відомо, інформує ZN.ua.

Окупанти знову викрали працівників Запорізької АЕС
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Російські загарбники знову викрали працівників Запорізької АЕС. Про це повідомляє «Енергоатом».

Зокрема, учора, 17 жовтня, окупанти затримали та вивезли в невідомому напрямку начальника служби інформаційних технологій Запорізької АЕС Олега Костюкова, а також помічника генерального директора станції Олега Ошеку.

Наразі про їхнє місцеперебування та стан нічого не відомо.

«Енергоатом» звернувся до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі й усієї світової спільноти із закликом докласти зусиль та використати всі можливі заходи для звільнення працівників ЗАЕС із полону російських загарбників, а також сприяти їхньому поверненню до виконання службових обов’язків.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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