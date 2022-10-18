Атаки дронами-камікадзе: в МЗС зробили заяву про співучасть Ірану, відповідатиме не лише росія

В українському МЗС закликали Іран не постачати росії зброєю і пригрозили відповідальністю

У Міністерстві закордонних справ України закликали Іран припинити постачати російським окупантам зброю для бойових дій в Україні та погрожували міжнародною відповідальністю за співучасть в агресії. Про це йдеться у заяві МЗС, опублікованій на офіційному сайті відомства.

У МЗС наголосили, що лише за тиждень росія завдала сотні ударів іранськими безпілотниками по цивільних об'єктах та енергетичній інфраструктурі України. Терористичні акти рф та вбивства українців роблять Іран співучасниками агресії проти України.

"Закликаємо Тегеран негайно припинити постачання будь-якої зброї Росії. Інакше Іран і його керівництво нестиме найсуворішу відповідальність, у тому числі в рамках міжнародних судових процесів щодо злочинів росії проти України", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що глава МЗС Дмитро Кулеба вже звернувся до країн ЄС з проханням накласти санкції на Іран через постачання рф безпілотників.