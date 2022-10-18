Атаки дронами-камікадзе: в МЗС зробили заяву про співучасть Ірану, відповідатиме не лише росія

дрони-камікадзе, іранські дрони, війна, вибухи

В українському МЗС закликали Іран не постачати росії зброєю і пригрозили відповідальністю

У Міністерстві закордонних справ України закликали Іран припинити постачати російським окупантам зброю для бойових дій в Україні та погрожували міжнародною відповідальністю за співучасть в агресії. Про це йдеться у заяві МЗС, опублікованій на офіційному сайті відомства.

У МЗС наголосили, що лише за тиждень росія завдала сотні ударів іранськими безпілотниками по цивільних об'єктах та енергетичній інфраструктурі України. Терористичні акти рф та вбивства українців роблять Іран співучасниками агресії проти України.

"Закликаємо Тегеран негайно припинити постачання будь-якої зброї Росії. Інакше Іран і його керівництво нестиме найсуворішу відповідальність, у тому числі в рамках міжнародних судових процесів щодо злочинів росії проти України", - йдеться в повідомленні.

Київ, дрони, швидка допомога, вибухи

Зазначимо, що глава МЗС Дмитро Кулеба вже звернувся до країн ЄС з проханням накласти санкції на Іран через постачання рф безпілотників.

"Жорсткі санкції проти Ірану набувають особливої ??актуальності на тлі повідомлень про наміри іранської сторони передати росії балістичні ракети "земля-земля" для їх використання у війні проти України. Україна вживатиме всіх доступних заходів для захисту цивільного населення, суверенітету та територіальної цілісності від зовнішньої агресії" у рамках здійснення невід'ємного права на самооборону відповідно до Статуту ООН", — йдеться у заяві українського МЗС.

Дмитро Кулеба


Галина Струс, politeka.net





Интересные новости
В окупованому Рубіжному кадирівці виселяють цивільних з їхніх помешкань, щоб оселитись замість них – ГенштабВ окупованому Рубіжному кадирівці виселяють цивільних з їхніх помешкань, щоб оселитись замість них – Генштаб
У Німеччині взялися за росіянку, яка закликала бомбити українців: "Місцева поліція поінформувала..."У Німеччині взялися за росіянку, яка закликала бомбити українців: "Місцева поліція поінформувала..."
Лія Ахеджакова – росіянам: "Сподіваюся, всі зрозуміли, що відбувається і до чого все йде?"Лія Ахеджакова – росіянам: "Сподіваюся, всі зрозуміли, що відбувається і до чого все йде?"
Саудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу та допоможе з обміном полоненимиСаудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу та допоможе з обміном полоненими
Гроссі привіз до України “відповідь” Путіна щодо створення захисної зони навколо ЗАЕСГроссі привіз до України “відповідь” Путіна щодо створення захисної зони навколо ЗАЕС
Блок рекламы


Похожие новости
Forbes: Росія і Білорусь погрожують Україні новим наступом з півночі, але це дурна ідеяForbes: Росія і Білорусь погрожують Україні новим наступом з півночі, але це дурна ідея
ЗСУ знищили ангар із технікою окупантів, відео: росіяни відчайдушно намагалися врятуватиЗСУ знищили ангар із технікою окупантів, відео: росіяни відчайдушно намагалися врятувати
За 8 днів Росія зруйнувала 30% українських електростанцій — ЗеленськийЗа 8 днів Росія зруйнувала 30% українських електростанцій — Зеленський
ЄС запровадив нові санкції проти ІрануЄС запровадив нові санкції проти Ірану
На Херсонщині росіяни зводять фортифікаційні споруди з награбованого в цивільних – ГенштабНа Херсонщині росіяни зводять фортифікаційні споруди з награбованого в цивільних – Генштаб
У Лимані ексгумували тіла вбитих дітей - наймолодшій був лише рік: фотоУ Лимані ексгумували тіла вбитих дітей - наймолодшій був лише рік: фото
США готують санкції проти Ірану та третіх сторін за постачання дронів РосіїСША готують санкції проти Ірану та третіх сторін за постачання дронів Росії
Аби виправдати невдачі на фронті, росіяни приписують HIMARS неіснуючі надможливості – InsiderАби виправдати невдачі на фронті, росіяни приписують HIMARS неіснуючі надможливості – Insider
Франція може запровадити проти Ірану санкції за використання РФ дронів Shahed в УкраїніФранція може запровадити проти Ірану санкції за використання РФ дронів Shahed в Україні
Росія намагається терором прикрити свої військові поразки – ЗеленськийРосія намагається терором прикрити свої військові поразки – Зеленський
Последние новости
Подгружаем последние новости