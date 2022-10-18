США готують санкції проти Ірану та третіх сторін за постачання дронів Росії

Сполучені Штати введуть санкції проти Ірану за допомогу Росії у війні проти України, зокрема за постачання дронів-камікадзе, якими росіяни тероризують територію України. Санкції введуть також проти країн, компаній та осіб, які в будь-який спосіб допомагатимуть Ірану з виробництвом цих дронів, передає « Укрінформ ».

«США без вагань застосують санкції та інші заходи проти порушників», – сказав Ведант Патель.