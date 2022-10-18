Чому Володимир Путін, ймовірно, буде розчарований — The New York Times

Спершу був наказ про мобілізацію 300 тисяч громадян Росії. Потім відбулася незаконна анексія чотирьох українських областей і призначення нового командувача, генерала Сєргєя Суровікіна, який очолив бойові дії. Минулого тижня у відповідь на атаку на Керченський міст, головний шлях Росії до Криму, Кремль випустив понад 100 ракет великої дальності по Україні, убивши більше трьох десятків мирних жителів і вразивши 30 відсотків українських енергетичних об’єктів.

Але якщо Путін сподівався змінити динаміку бойових дій на полі війни, він, швидше за все, буде розчарований. Про це пише старший дослідник політики в корпорації RAND, яка спеціалізується на питаннях російської оборони та безпеки, Дара Массікот в колонці для The New York Times.

Аби неухильно зменшувати перспективи Росії на полі бою, поєдналися чотири чинники: неготовність армії вести інтенсивні військові дії, передчасні та серйозні втрати сухопутних, повітряних та спеціальних сил, стійкість і воля українців до боротьби, а також підтримка України Заходом. Справа в тому, що жоден із нещодавніх гамбітів Кремля — анексія, мобілізація чи кадрові перестановки — не здатний подолати ті більші проблеми, з якими стикається російська армія. І в наступні місяці ці труднощі лише посиляться.