Підбитий, але на плаву: своїм вторгненням Путін покалічив «Газпром» – Politico

Експорт російського газу на європейському ринку скоротився з 40% до 9%, а два газопроводи Nord Stream вартістю понад 20 мільярдів євро просто лежать на дні Балтики. Тим часом ціна акцій «Газпрому» впала на 88% після вторгнення в Україну, а в серпні він спалював велику кількість непроданого газу. Про це йдеться у статті Politico .

«Він, по суті, страждає від екзистенціальної кризи, – сказав Аднан Ватансевер, старший викладач та експерт з питань енергетики Росії в Королівському коледжі Лондона. – Перспективи “Газпрому” щодо подальшого зростання є дещо обмеженими, і йому доведеться в якийсь момент значно скоротити видобуток».

Це нова ситуація для компанії, яка більше звикла бути дійною коровою Кремля. Перетворений з радянського Міністерства газу на перше державне корпоративне підприємство СРСР у 1989 році, «Газпром» був повністю приватизований за колишнього президента Росії Бориса Єльцина. Але Путін повернув його під державний контроль у 2005 році.

Поки що компанія ще заробляє чималі гроші. Попри те, що експорт до ЄС скоротився на 48% за перші вісім місяців цього року порівняно з 2021 роком, його прибутки зросли більш ніж удвічі в першій половині 2022 року завдяки різкому зростанню цін на газ – і він продовжував заробляти 100 мільйонів євро на день, за деякими оцінками. Він також виплатив 20 млрд євро дивідендів, що є найбільшою виплатою в історії російського фондового ринку.