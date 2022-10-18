Франція може запровадити проти Ірану санкції за використання РФ дронів Shahed в Україні

Ймовірність нових обмежень проти Тегерану озвучила глава МЗС Катрін Колонна, інформує ZN.ua.

Франція може запровадити проти Ірану санкції за використання РФ дронів Shahed в Україні
© unsplash/tony_cm__

Франція розглядає можливість запровадження санкцій проти Тегерану за використання Росією іранських дронів-камікадзе "Shahed" в Україні. Таку заяву зробила глава МЗС Катрін Колонна під час спілкування з журналістами, йдеться на сайті відомства.

«Була порушена тема можливих додаткових санкцій проти Росії, якщо вона продовжуватиме стрімголов поспішати, але певна кількість колег і міністрів справді бажали, щоб ми поглибили роботу, щоб розглянути питання про іранські безпілотники, які, судячи з усього, використовує Росія в Україні.

Можливо, це порушення резолюцій ООН, тому Іран, можливо, підпаде під низку санкцій. У результаті нам доведеться продовжувати над цим працювати.


Оксана Коваль, ZN.ua





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