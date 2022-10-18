Польща готується до нової хвилі біженців з України. Про це повідомила підкарпатська воєвода Ева Ленярт в інтерв’ю RMF FM. За ї оцінками, взимку до країни можуть в’їхати до 800 тисяч українців.

«Ми припускаємо, що є ризик чергової хвилі біженців. Інформація, яка надходить із Західної України після останніх атак, не є оптимістичною», — додала вона.

Чиновниця пояснила, що такі очікування базуються на тому, що нещодавні російські атаки завдали шкоди, зокрема ТЕЦ та іншим об’єктам критичної інфраструктури, а отже це спричинить проблеми з опаленням.

«Я маю на увазі саме Львів, тому що ми знаємо, що там будуть проблеми. Багато мешканців, з якими ми контактуємо, висловлюють сумніви, чи зможуть вони вижити в місті взимку», — розповіла воєвода.

Крім того, на західну частину України прибувають люди з інших регіонів, де опалювальний сезон з тих чи інших причин також знаходиться під загрозою.

Вона послалась на розмову з міським головою Львова Андрієм Садовим, який припустив, що на додачу до 450 тисяч переселенців, які вже зараз тимчасово оселились на Львівщині, до зими він очікує ще не менше півмільйона українців зі східних регіонів.

«Ми припускаємо, що не менше цих 500 тисяч — це люди, які можуть вирішити приїхати до Польщі, тому що підготовлені місця у Львові та його околицях не дають змоги пережити зимовий період», — наголосила чиновниця.

Водночас, заступник міністра внутрішніх справ Павел Босернакер заявив, що Україна прагне забезпечити можливість для своїх внутрішніх переселенців залишались в Україні.

«Кілька днів тому в Україні було багато нападів Росії на цивільні об'єкти. Не видно, щоб протягом останніх днів на українсько-польському кордоні спостерігався якийсь підвищений трафік. Щодня кордон перетинають приблизно 22-23 тисячі осіб, при цьому про те, що вони є біженцями, заявляють не більше 5%», — розповів він.

За словами обох чиновників, влада Польщі готується до будь-яких сценаріїв і в разі потреби за допомогою громадян забезпечуватиме українців усім необхідним.