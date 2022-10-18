Італія надала Україні черговий пакет військової допомоги

Італійський уряд схвалив надання Україні чергового пакету військової допомоги. Про це у своєму Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, інформує ZN.ua .

«Ми дуже вдячні італійському уряду та міністру Лоренцо Гуеріні [міністр оборони Італії – ред.] за надання нового пакету військової допомоги Україні, який допоможе нам значно підвищити нашу обороноздатність проти російської агресії. Україна високо цінує вашу підтримку!», – написав Олексій Резніков.

We are very grateful to ?? Government and Minister @guerini_lorenzo for providing the new package of military assistance to ??, that will help us to significantly enhаnce our defence capabilities against russian aggression.

Ukraine highly appreciates your support! — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 17, 2022

Він не уточнив, що саме та в яких об’ємах надає Італія, а також не вказав строків поставок.