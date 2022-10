Італія надала Україні черговий пакет військової допомоги

Італійський уряд схвалив надання Україні чергового пакету військової допомоги. Про це у своєму Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, інформує ZN.ua .

«Ми дуже вдячні італійському уряду та міністру Лоренцо Гуеріні [міністр оборони Італії – ред.] за надання нового пакету військової допомоги Україні, який допоможе нам значно підвищити нашу обороноздатність проти російської агресії. Україна високо цінує вашу підтримку!», – написав Олексій Резніков.