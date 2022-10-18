Утримували в ямі без води та харчів: полоненим з РФ оголосили підозру щодо катувань ветеранів АТО

Вони вдавалися до тортур з метою вивідати інформацію про інших ветеранів війни на Донбасі з числа місцевих мешканців смт Борова на Харківщині, інформує ZN.ua.

Утримували в ямі без води та харчів: полоненим з РФ оголосили підозру щодо катувань ветеранів АТО
© Facebook/Прокуратура Харківської області

Харківська обласна прокуратура оголосила підозру чотирьом окупантами, захопленим у полон українськими силами під час контрнаступу на Слобожанщині. Затримані російські солдати виявилися причетними до звірств і катувань учасників АТО на базі відпочинку «Світло шахтаря» в смт Борова Ізюмського району.

З метою вивідати інформацію про інших ветеранів війни на Донбасі з числа місцевих мешканців загарбники вдавалися до тортур:

«Кожного з українських військових окупанти піддавали жорстоким тортурам. Російські найманці надягали на руки чоловікам пластмасові стяжки та мішок на голову. Після цього вони викрадали їх та утримували в ямі на базі відпочинку «Світло шахтаря» без води та продуктів харчування. Одного з учасників АТО окупанти били молотком по кінцівках», - деталізують у прокуратурі.


Оксана Коваль, ZN.ua





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