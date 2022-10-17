Євросоюз створив тренувальну місію для України: лише одна країна не підтримала рішення

Окрім підтвердження надання додаткової оборонної підтримки, Рада Європейського Союзу в понеділок, 17 жовтня, ухвалила рішення про створення місії військової допомоги для підтримки України – EUMAM Ukraine, повідомила пресслужба Ради ЄС. Лише одна країна утрималася від голосування, не підтримавши ініціативу.

Започаткуванням місії Євросоюз прагне допомогти посилити можливості Збройних Сил України в ефективному проведенні операцій для захисту територіальної цілісності й мирного населення нашої держави.

Як зазначається, EUMAM Ukraine займатиметься індивідуальною, колективною та спеціалізованою підготовкою українських захисників, включаючи бійців територіальної оборони. Також місія буде координувати та синхронізувати дії держав, що підтримують тренування.

Вона працюватиме на території Євросоюзу, оперативний штаб розміститься в Брюсселі у межах Європейської служби зовнішніх справ. Командувачем місії стане директор Сил військового планування та проведення операцій віцеадмірал Ерве Блежан.

За початковим рішенням, ініціатива триватиме два роки. Її орієнтовний бюджет на цей період становитиме 106,7 мільйонів євро.

“EUMAM – це не просто навчальна місія; це незаперечний доказ того, що ЄС стоятиме поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно”, – наголосив Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки.

Водночас, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна єдина не підтримала рішення Європейського Союзу щодо започаткування тренувальної місії для українських захисників, пише Vil?ggazdas?g .

За його словами, Угорщина скористалася можливістю конструктивного утримання на відповідному голосуванні, бо не підтримує пропозиції, “пов’язані з ризиком ескалації” війни РФ проти України.

Сіярто додав, що його країна не перешкоджала ухваленню рішення, але згодом не братиме участі в новоствореній військовій місії та не вкладатиме свої гроші в неї.

"Ми не вважаємо гарною ідеєю все, що веде до ескалації, яка може бути пов’язана з небезпекою втягнення в конфлікт центральної чи західної частини Європи", - заявив голова МЗС Угорщини.

Він також зазначив, що його держава кожен раз окремо вирішуватиме, чи допускати переміщення поставок і військових у межах місії своєю територією.