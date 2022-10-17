Глава МЗС України закликав ЄС запровадити санкції проти Ірану за надання РФ безпілотників

Кулеба заявив, що дев'ятий пакет санкцій ЄС щодо Росії має бути сильним, інформує ZN.ua.

Глава МЗС України закликав ЄС запровадити санкції проти Ірану за надання РФ безпілотників
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Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав ЄС запровадити санкції проти Ірану за надання Росії дронів.

"Я, ймовірно, перший міністр закордонних справ, який звернувся до Ради міністрів закордонних справ країн ЄС із бомбосховища через сирену повітряної тривоги. Запитав додаткову протиповітряну оборону та постачання боєприпасів. Закликав ЄС запровадити санкції проти Ірану за надання Росії дронів. Дев'ятий пакет санкцій ЄС щодо Росії має бути сильним", - зазначив Кулеба у Twitter.

Міністр заявив, що дев'ятий пакет санкцій ЄС щодо Росії має бути сильним.


Анна Конюченко, ZN.ua





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