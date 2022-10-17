Може долетіти до Москви: в Україні анонсували свою відповідь Росії на атаку іранськими дронами

Вранці 17 жовтня Росії нанесла масований удар Києву та області іранськими дронами Shahed 136. У відповідь на такі дії в Україні анонсували появу на озброєнні ЗСУ боєприпасу, який може вразити задану мету на відстані до 1000 км.

Як повідомили в "Укроборонпромі", розробка 75 кілограмового снаряда вже на заключному етапі.

У концерні зазначають, що Росії не вдасться зламати ні наші плани, ні наш дух.

"Укроборонпром" працює у посиленому режимі з часу повномасштабного вторгнення. Ми практично нічого вам не розповідаємо (так треба, повірте), але це "нічого" успішно працює на полі бою, а ще деяке "нічого" щоразу проходить успішні випробування", - йдеться у заяві.