Може долетіти до Москви: в Україні анонсували свою відповідь Росії на атаку іранськими дронами

Вранці 17 жовтня Росії нанесла масований удар Києву та області іранськими дронами Shahed 136. У відповідь на такі дії в Україні анонсували появу на озброєнні ЗСУ боєприпасу, який може вразити задану мету на відстані до 1000 км.

Як повідомили в "Укроборонпромі", розробка 75 кілограмового снаряда вже на заключному етапі.

У концерні зазначають, що Росії не вдасться зламати ні наші плани, ні наш дух.

"Укроборонпром" працює у посиленому режимі з часу повномасштабного вторгнення. Ми практично нічого вам не розповідаємо (так треба, повірте), але це "нічого" успішно працює на полі бою, а ще деяке "нічого" щоразу проходить успішні випробування", - йдеться у заяві.

В коментарях користувачі соцмереж з радістю відреагували на таку звістку. Дехто навіть припустив, що такі снаряди можуть запросто долетіти до Москви, інформує Апостроф.


Максим Яценко, Апостроф





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