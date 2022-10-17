Global Times: Громадяни Китаю почали реєструватися для евакуації з України

Деякі громадяни Китаю, які все ще перебувають в Україні, почали реєструватися на організовану евакуацію з країни. Інші ж готуються поїхати самостійно.

Про це пише китайський таблоїд Global Times , пов’язаний з Компартією Китаю, нагадуючи, що Міністерство закордонних справ КНР закликало своїх громадян залишити територію України через тяжку ситуацію з безпекою.

Видання нагадує, що востаннє велика евакуація проводилася в березні. Тоді Україну залишили 6 тисяч китайців, всі вони повернулися на батьківщину. Експерти зауважують, що нова евакуація - це найбільший крок китайського уряду з метою захистити своїх громадян на тлі подальшої ескалації російсько-українського конфлікту. Станом на неділю 161 громадянин Китаю зареєструвався у посольстві для організованої евакуації. Ще 27 людей повідомили про намір евакуюватися самостійно.