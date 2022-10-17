Лія Ахеджакова – росіянам: "Сподіваюся, всі зрозуміли, що відбувається і до чого все йде?"

Лія Ахеджакова – росіянам: "Сподіваюся, всі зрозуміли, що відбувається і до чого все йде?"

Актриса Лія Ахеджакова, виставу з якою в російському театрі «Сучасник» скасували вкотре, опублікувала фото, зроблене у Києві після атаки дронів-камікадзе.

Ахеджакова показала фото жінки, яку врятували з-під завалів зруйнованого 17 жовтня вранці будинку.

«Жінку врятували з-під завалів будівлі у Шевченківському районі Києва. 17 жовтня 2022 року», - підписала кадр Ахеджакова.

Додамо, що тим часом стало відомо, що кількість жертв атаки іранських дронів на житловий будинок збільшилася до трьох людей. Врятовано 19 людей. Розбір завалів та рятувальна операція тривають.

Декількома днями Лія Ахеджакова також висловилася щодо вибуху на Кримському мосту та в російському Бєлгороді.

«Так, дуже цікаві новини за останні кілька тижнів. І підрив Кримського мосту, і сьогоднішній обстріл Білгородської ТЕЦ. Сподіваюся, всі зняли рожеві окуляри та зрозуміли, що відбувається і до чого все йде?

2023-2024 рр. мають стати вирішальними як для Росії, так і для України, США, НАТО, та й узагалі для всього світу», - написала Ахеджакова на своїй сторінці в Instagram.

У коментарях актрисі подякували за сміливість, деякі також виразили впевненість у тому, що все вирішиться набагато раніше.


Катерина Петренко, politeka.net





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