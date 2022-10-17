Зрадника-ексмера Святогірська підозрюють у розтраті 3 млн грн
Володимир Бандура вкрав гроші на реконструкції дитячого садку
Державне бюро розслідувань підозрює колишнього міського голову Святогірська колаборанта Володимира Бандуру у заволодінні бюджетними коштами на понад 3 мільйони гривень. Про це повідомляє прес-служба ДБР.
Слідство
«Згодом міський голова підписав акти приймання виконаних робіт. При цьому він вніс до них неправдиві дані щодо повного завершення будівництва. Через це з бюджету на рахунок будівельної компанії було перераховано зайвих 3 мільйони гривень», - додають у ДБР.
Наразі колишньому меру повідомили про підозру і йому загрожує 12 років в’язниці.