Зрадника-ексмера Святогірська підозрюють у розтраті 3 млн грн

Володимир Бандура вкрав гроші на реконструкції дитячого садку

Зрадника-ексмера Святогірська підозрюють у розтраті 3 млн грн
Бандура окрім зради, ще і розкрадав бюджет
© Прес-служба ДБР

Державне бюро розслідувань підозрює колишнього міського голову Святогірська колаборанта Володимира Бандуру у заволодінні бюджетними коштами на понад 3 мільйони гривень. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Слідство встановило, що у 2020 році Святогірська громада уклала договір з будівельниками щодо реконструкції місцевого дитячого садочку, але роботи по факту виконані не були.

«Згодом міський голова підписав акти приймання виконаних робіт. При цьому він вніс до них неправдиві дані щодо повного завершення будівництва. Через це з бюджету на рахунок будівельної компанії було перераховано зайвих 3 мільйони гривень», - додають у ДБР.

Наразі колишньому меру повідомили про підозру і йому загрожує 12 років в’язниці.


Артем Руденко, ZN.ua





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