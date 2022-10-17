Черговий масштабний обмін полоненими: Україна повернула додому своїх жінок, фото

Черговий масштабний обмін полоненими вдалося провести сьогодні. Особливо емоційний та справді особливий - звільнено з полону 108 жінок.

Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Це був перший цілковито жіночий обмін. У полоні перебували мами та доньки, яких дуже чекали рідні.

37 евакуйованих з «Азовсталі», 11 офіцерів, 85 - рядових та сержантів.

З них - 35 захисниць із ЗСУ, 32 - ВМС, 12 - ТРо, 8 - НГУ, включно з 2 із «Азову», 5 - ДССТ, 4 ДПСУ та 12 цивільних.

Серед звільнених були дівчата, незаконно ув‘язнені в ордло, які потрапили в полон ще до широкомасштабного вторгнення.

Люди сиділи з 2019 року в псевдореспубліках за «надто проукраїнську позицію», яка виражалась в перевезенні гуманітарки для дітей-сиріт, надумані «шпигунство» та «тероризм».

Це був нервовий обмін. Надто багато деталей і моментів, які могли вплинути на процес, змінити його хід.

При обмінах завжди багато ризиків, які треба прораховувати від моменту підготовки та під час самого процесу", - відзначив голова Офісу президента.

Як додав Єрмак, зараз всі дівчата будуть проходити медичний огляд, реабілітацію. Будуть обіймати рідних, своїх дітей, відновлюватись.