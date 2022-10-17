Маск знову заявив про загрозу ядерної війни у разі деокупації Криму

Бізнесмен вважає, що Росія може використати ядерну зброю, адже їй буде нічого втрачати, інформує ZN.ua.

Маск знову заявив про загрозу ядерної війни у разі деокупації Криму
Маск побоюється ядерної війни у разі деокупації Криму
© Getty Images

Засновник компаній SpaceX та Tesla Ілон Маск продовжує публікувати у Twitter своє бачення завершення війни, яку розв'язала Росія в Україні. Після публікації «мирного плану», який передбачав визнання належності Криму РФ, він знову заявив про загрозу ядерної війни та третьої світової у разі деокупації півострова.

«Якщо Росія опиниться перед вибором: втратити Крим чи використати ядерну зброю на полі бою, вона обере останнє. Ми вже всіляко санкціонували/відсікали Росію, тож їм ще втрачати? Якщо ми завдамо ядерного удару по Росії - вони завдадуть ядерного удару по нам, і почнеться Третя світова війна», - написав Маск у відповідь на запитання одного з користувачів Twitter.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





Интересные новости
В окупованому Рубіжному кадирівці виселяють цивільних з їхніх помешкань, щоб оселитись замість них – ГенштабВ окупованому Рубіжному кадирівці виселяють цивільних з їхніх помешкань, щоб оселитись замість них – Генштаб
У Німеччині взялися за росіянку, яка закликала бомбити українців: "Місцева поліція поінформувала..."У Німеччині взялися за росіянку, яка закликала бомбити українців: "Місцева поліція поінформувала..."
Лія Ахеджакова – росіянам: "Сподіваюся, всі зрозуміли, що відбувається і до чого все йде?"Лія Ахеджакова – росіянам: "Сподіваюся, всі зрозуміли, що відбувається і до чого все йде?"
Саудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу та допоможе з обміном полоненимиСаудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу та допоможе з обміном полоненими
Гроссі привіз до України “відповідь” Путіна щодо створення захисної зони навколо ЗАЕСГроссі привіз до України “відповідь” Путіна щодо створення захисної зони навколо ЗАЕС
Блок рекламы


Похожие новости
Путін використає призупинення війни на свою користь — аналітикиПутін використає призупинення війни на свою користь — аналітики
"Це два армійські корпуси": названо цілі та напрями наступу окупантів, у разі прориву з Білорусі"Це два армійські корпуси": названо цілі та напрями наступу окупантів, у разі прориву з Білорусі
США попередили РФ: відповідь буде на будь-яку спробу застосування ядерної зброїСША попередили РФ: відповідь буде на будь-яку спробу застосування ядерної зброї
Очільник МВС Сербії заявив, що для його країни «дружба» з Росією важливіша, ніж членство в ЄСОчільник МВС Сербії заявив, що для його країни «дружба» з Росією важливіша, ніж членство в ЄС
У 6,5 разів менше: у Міноборони порівняли втрати ЗСУ та ворогаУ 6,5 разів менше: у Міноборони порівняли втрати ЗСУ та ворога
Україна має негайно укласти угоду з Маском, Starlink це унікальна перевага над Росією - БутусовУкраїна має негайно укласти угоду з Маском, Starlink це унікальна перевага над Росією - Бутусов
Гіркін знову вирушив воювати до України: фотоГіркін знову вирушив воювати до України: фото
Укренерго знову поперджає про аварійні відключення: ракетним ударом вражено черговий енергооб'єктУкренерго знову поперджає про аварійні відключення: ракетним ударом вражено черговий енергооб'єкт
Російські загарбники затвердили плани евакуації музеїв окупованого Криму – ГенштабРосійські загарбники затвердили плани евакуації музеїв окупованого Криму – Генштаб
НСЗУ обіцяє забезпечити безкоштовні медпослуги для ветеранів війниНСЗУ обіцяє забезпечити безкоштовні медпослуги для ветеранів війни
Последние новости
Подгружаем последние новости