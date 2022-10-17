Маск знову заявив про загрозу ядерної війни у разі деокупації Криму

Засновник компаній SpaceX та Tesla Ілон Маск продовжує публікувати у Twitter своє бачення завершення війни, яку розв'язала Росія в Україні. Після публікації «мирного плану», який передбачав визнання належності Криму РФ , він знову заявив про загрозу ядерної війни та третьої світової у разі деокупації півострова.

«Якщо Росія опиниться перед вибором: втратити Крим чи використати ядерну зброю на полі бою, вона обере останнє. Ми вже всіляко санкціонували/відсікали Росію, тож їм ще втрачати? Якщо ми завдамо ядерного удару по Росії - вони завдадуть ядерного удару по нам, і почнеться Третя світова війна», - написав Маск у відповідь на запитання одного з користувачів Twitter .