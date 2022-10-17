"Мінус" 320 окупантів та 17 безпілотників: озвучено втрати РФ на війні за добу

Повномасштабна війна з російськими окупантами триває вже 236-й день, у нашій країні загинуло вже 65 320 російських військових. Лише минулої доби ліквідовано 320 загарбників, знищено 8 танків, 17 безпілотників та багато іншої військової техніки ворога.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Апостроф .

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 17.10 орієнтовно склали:

особового складу – близько 65 320 (+320) осіб ліквідовано,

танків ? 2537 (+8) од.,

бойових броньованих машин ? 5 205 (+12) од.,

артилерійських систем – 1 599 (+10) од.,

РСЗВ – 366 (+1) од.,

засобів ППО ? 187 (+1) од.,

літаків - 268 (+0) од.,

вертольотів – 242 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1241 (+17),

крилатих ракет ? 316 (+0),

кораблів/катерів ? 16 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 969 (+10) од.,

спеціальна техніка / special equipment ? 144 (+1).

Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.