Новостей.COM ⇒
2022-10-17
"Мінус" 320 окупантів та 17 безпілотників: озвучено втрати РФ на війні за добу
Повномасштабна війна з російськими окупантами триває вже 236-й день, у нашій країні загинуло вже 65 320 російських військових. Лише минулої доби ліквідовано 320 загарбників, знищено 8 танків, 17 безпілотників та багато іншої військової техніки ворога.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 17.10 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 65 320 (+320) осіб ліквідовано,
- танків ? 2537 (+8) од.,
- бойових броньованих машин ? 5 205 (+12) од.,
- артилерійських систем – 1 599 (+10) од.,
- РСЗВ – 366 (+1) од.,
- засобів ППО ? 187 (+1) од.,
- літаків - 268 (+0) од.,
- вертольотів – 242 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1241 (+17),
- крилатих ракет ? 316 (+0),
- кораблів/катерів ? 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 969 (+10) од.,
- спеціальна техніка / special equipment ? 144 (+1).
Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
Олена Руденко, Апостроф