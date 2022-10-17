Війська РФ обстріляли чотири райони Харківської області з артилерії: є загиблі та поранені

Серед поранених - 16-річний хлопець.

Російські війська у неділю, 16 жовтня, обстріляли з мінометів, реактивної і ствольної артилерії населені пункти Харківської області біля кордону з РФ, заявив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Окупанти обстріли місто Вовчанськ Чугуївського району та села Вовчанської громади, Дворічне Куп'янського району, Козачу Лопань Харківського району та інші.

"У Харківському районі внаслідок обстрілу Лук’янців, на жаль, загинула 45-річна жінка. В смт Солоницівка 47-річна жінка госпіталізована з пораненнями. В Куп'янському районі госпіталізований 69-річний чоловік", - наголосив голова ОВА.

В Ізюмському районі отримав поранення 54-річний чоловік та його 16-річний син.


Анна Конюченко, ZN.ua





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