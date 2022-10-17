В атакованому дронами будинку в Києві втратили житло 16 родин

У будинку, який вранці атакували дрони-камікадзе, втратили квартири 16 родин, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

«Будинок зруйнований повністю, він не підлягає відновленню: нічого не залишилося від цього будинку, несучі конструкції зруйновано», - розповів Кличко в етері телеканалу «Київ».

Кличко повідомив, що, списки мешканців будинку складені, людей розмістять у готелях та шукатимуть тимчасове житло.

«Також розглядаємо можливість надати їм постійне житло, бо вони залишилися в одну мить без даху над головою», - підсумував Кличко.