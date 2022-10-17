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2022-10-17
В атакованому дронами будинку в Києві втратили житло 16 родин
У будинку зруйновані несучі конструкції, відремонтувати його не вдасться, інформує
© Hromadske
У будинку, який вранці атакували дрони-камікадзе, втратили квартири 16 родин, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
«Будинок зруйнований повністю, він не підлягає відновленню: нічого не залишилося від цього будинку, несучі конструкції зруйновано», -
Кличко повідомив, що, списки мешканців будинку складені, людей розмістять у готелях та шукатимуть тимчасове житло.
«Також розглядаємо можливість надати їм постійне житло, бо вони залишилися в одну мить без даху над головою», - підсумував Кличко.
Ольга Чекіс, ZN.ua