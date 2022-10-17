Путін використає призупинення війни на свою користь — аналітики

Аналітики Інституту вивчення війни США заявляють, що російський президент Владімір Путін скористається будь-яким призупиненням війни, аби підготуватися до нового наступу на нашу країну. Про це йдеться в останньому звіті ISW.

Там зазначається, що наміри російського президента щодо України навряд чи зміняться. Тож за рахунок призупинення бойових дій РФ зможе заморозити лінію фронту в найкращому для себе вигляді, аби згодом розпочати нову агресію вже з новими силами.

"Ті, хто прагне міцного миру в Україні, повинні чинити опір спокусі заморозити лінії бойових дій за межами міжнародних кордонів України", – попередили аналітики.