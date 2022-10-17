RAND: Чи без Путіна закінчиться війна проти України?

Чи буде російська війна проти України продовжуватися, якщо Владімір Путін втратить владу? З початку вторгнення в лютому тривають суперечки щодо того, як довго нинішній лідер Росії буде залишатися при владі. Чи може закінчитися його правління через погіршення здоров’я чи повалення.

Ці міркування спираються на припущення, чи точніше надію, що без Путіна Росія буде більш готовою відмовитися від війни проти України, почавши добиватися миру через переговори. Загальноприйняті погляди на закінчення війни підтримують ці очікування. Але все ж вони доволі проблематичні.

«Історія свідчить, що лідер, який почав дорогу і затяжну війну, рідко хоче закінчити її, не досягнувши перемоги. Але історія також доводить, що зміна лідера не завжди приносить мир», - пише в своїй статті старший політолог аналітичного центру RAND Corp Шон Кокран.

Бажання уникнути звинувачень і внутрішнього покарання за програну війну може мати потужний вплив на рішення політичних лідерів щодо закінчення конфліктів. Поширена мудрість говорить, що лідери, відповідальні за початок війни, надзвичайно ризикують бути звинуваченими і покараними за те, як війна закінчиться. І тому вони часто схильні продовжувати кровопролиття, навіть якщо шанси на перемогу мізерні. Такі погляди мають свої причини, але не обов’язково стосуються нових лідерів, які успадковують війну і вільні від тиску вдома, а також від ризику, пов’язаному з закінченням кровопролиття на менш прийнятних умовах.