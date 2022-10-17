Росії потрібна територія України без мешканців - Кличко про атаку на столицю дронами

Чергова атака агресора на столицю України – це ще один доказ того, що росії потрібна тільки територія України без її мешканців.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі національного телемарафону "Єдині новини", передає сайт КМДА, інформує Апостроф.

"Сьогоднішня атака – ще один доказ геноциду, який чинить росія щодо українського народу. І свідчення того, що росії потрібна Україна без українців. Агресору потрібна територія. Без мешканців. Ми бачимо, що удари завдають по цивільних та інфраструктурних об’єктах. Варвари вбивають українців, а також хочуть залишити нас без тепла, без електрики", – наголосив Віталій Кличко.

Він зазначив, що, за попередніми оцінками, житловий будинок у Шевченківському районі, в який влучив дрон, вже не підлягає реконструкції. Місто надає мешканцям медичну та психологічну допомогу.

"Люди втратили свої помешкання, залишилися без даху над головою. Ми готові надати тим, кому потрібно, тимчасовий притулок в готелях та гуртожитках. Також постраждалим нададуть матеріальну допомогу. І далі вирішуватимемо питання подальшого переселення постраждалих", – зазначив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що внаслідок сьогоднішньої атаки російськими дронами-камікадзе у столиці загинули четверо людей. В тому числі подружжя, яке чекало дитину. Госпіталізовані троє постраждалих, двоє з них - працівники ДСНС, зазначив Кличко. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Під завалами ще можуть бути люди.


Іван Троянов, Апостроф





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