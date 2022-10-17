МВС закликало власників зброї не намагатись збивати дрони самотужки

Після сьогоднішньої російської атаки столиці іранськими дронами-камікадзе Shahed -136, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський закликав власників зброї не намагатися збити безпілотники власноруч.

«Вірогідність такого збиття є надзвичайно малою, а небезпека, якщо наприклад недосвідчена людина просто зі зброї буде стріляти вгору, перевищує можливість збити (дрон - ред)», - наголосив міністр під час телемарафону.

Він також наголосив, що стріляниною можна наробити ще більшої біди.

«Тому я хочу, користуючись нагодою, звернутися до містян, до тих, хто володіє зброєю (і застерегти): з пістолета, з карабіна не варто стріляти поміж багатоповерхових будинків. Це може призвести до травмування і до більшої біди, ніж можливо, збити дрон», - додав Монастирський.

Також, за словами Дениса Монастирського, метою сьогоднішніх атак дронів було залякування цивільного населення.

«Зранку відбулася масована атака дронами: на територію нашої держави залетіло понад 40 дронів, більшість з яких були збиті. Повітряні сили повідомили, що збито понад 30 дронів», - наголосив міністр.