Росіяни збільшили потік матеріально-технічного постачання через Маріуполь та Мелітополь – британська розвідка

На початку жовтня поточного року на Керченському мосту стався вибух, внаслідок якого на автомобільній частині обвалилися два прольоти. Через пошкодження чи не єдиної ланки, яка сполучає тимчасово окупований півострів с РФ , в російських військах почали виникати проблеми з матеріально-технічним забезпеченням. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

Після пошкодження, 8 жовтня 2022 року, Керченського мосту російські сили зіткнулися з матеріально-технічними проблеми. Наразі на місці вибуху тривають ремонтні роботи. Рух через міст частково поновлений, проте на виїзді утворилася велика черга з вантажних автомобілів.

На тлі логістичних проблем, Росія почала збільшувати потік матеріально-технічного постачання через тимчасово окупований Маріуполь. Таким чином підтримуючи окупаційні сили в південній оперативній зоні.

Також через погіршення наземної лінії зв'язку дедалі більш важливою для росіян стає Запорізька область. Наразі місто Мелітополь є вузлом шляхів постачання та місцем базування російської авіації.