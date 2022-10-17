Росіяни збільшили потік матеріально-технічного постачання через Маріуполь та Мелітополь – британська розвідка

Таким чином окупанти намагаються компенсувати зниження пропускної спроможності Керченського мосту, інформує ZN.ua.

Росіяни збільшили потік матеріально-технічного постачання через Маріуполь та Мелітополь – британська розвідка
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На початку жовтня поточного року на Керченському мосту стався вибух, внаслідок якого на автомобільній частині обвалилися два прольоти. Через пошкодження чи не єдиної ланки, яка сполучає тимчасово окупований півострів с РФ, в російських військах почали виникати проблеми з матеріально-технічним забезпеченням. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

Після пошкодження, 8 жовтня 2022 року, Керченського мосту російські сили зіткнулися з матеріально-технічними проблеми. Наразі на місці вибуху тривають ремонтні роботи. Рух через міст частково поновлений, проте на виїзді утворилася велика черга з вантажних автомобілів.

На тлі логістичних проблем, Росія почала збільшувати потік матеріально-технічного постачання через тимчасово окупований Маріуполь. Таким чином підтримуючи окупаційні сили в південній оперативній зоні.

Також через погіршення наземної лінії зв'язку дедалі більш важливою для росіян стає Запорізька область. Наразі місто Мелітополь є вузлом шляхів постачання та місцем базування російської авіації.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 October 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/v6cysXlU8a

?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/A6ZA7s5Saf

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) October 17, 2022


Дар’я Кєпова, ZN.ua





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