У Білорусі почали видавати зброю рятувальникам

Відомо також, що в країні тренуються проводити евакуацію населення та інформують про укриття, інформує ZN.ua.

У Білорусі почали видавати зброю рятувальникам
Білоруським МНСниками почали роздавати зброю
© YouTube / Мир24

Білоруським рятувальникам почали видавати зброю після відповідного доручення Аляксандра Лукашенка. Про таку підготовку до можливої участі в бойових діях розповів глава тамтешнього Міністерства надзвичайних ситуацій Вадим Синявський в інтерв'ю каналу "ОНТ".


Оксана Коваль, ZN.ua





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