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2022-10-17
У Білорусі почали видавати зброю рятувальникам
Відомо також, що в країні тренуються проводити евакуацію населення та інформують про укриття, інформує
Білоруським МНСниками почали роздавати зброю© YouTube / Мир24
Білоруським рятувальникам почали видавати зброю після відповідного доручення Аляксандра Лукашенка. Про таку підготовку до можливої участі в бойових діях розповів глава тамтешнього Міністерства надзвичайних ситуацій Вадим Синявський в інтерв'ю
Оксана Коваль, ZN.ua